Sky – Presto il futuro di Conte: martedì l’incontro con Steven Zhang (Di sabato 22 agosto 2020) Martedì l’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang Si svolgerà martedì – secondo quanto riportato da Sky Sport – l’attesissimo vertice tra Antonio Conte e Steven Zhang per chiarire una volta per tutte la posizione dell’allenatore nerazzurro dopo il doppio sfogo post-Atalanta e post-Siviglia. “Il nodo principale al momento – a prescindere dai rapporti personali – è legato alla volontà/possibilità da parte del club di garantire investimenti economici importanti per migliorare la squadra. Il presidente Zhang, anche per via della crisi dettata dal covid, non potrà garantire a Conte investimenti roboanti, ma solo opportunità ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Sky Presto Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 22 agosto Sky Tg24 Inter, Conte: "Presto decideremo il futuro, con o senza di me"

Colonia, 22 agosto 2020 - "Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza, e a mente fredda ci incontreremo, è giusto così. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena cercher ...

Sky – Koulibaly sbloccherà il mercato del Napoli: a sostituirlo Gabriel. In avanti Boga è il primo obiettivo, occhio allo scambio Under-Milik

Quest’oggi, sull’emittente televisiva Sky Sport, in mattinata, è stato fatto il punto della situazione di calciomercato del Napoli. I colleghi di Sky hanno ribadito il desiderio del Napoli di portare ...

