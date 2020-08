Rapinano ed aggrediscono un cittadino indiano: arrestate 2 persone (Di sabato 22 agosto 2020) Terracina, ore 11.30: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del comando locale, a conclusione di una specifica attività investigativa e di ricerca, hanno rintracciato e sottoposto a fermo di iniziati di delitto due persone. Quest’ultime, un 28enne nativo della provincia di Venezia e senza fissa dimora e una donna 29enne residente a Fondi sono accusati di rapina e lesioni personali. I due, la sera del 20 agosto scorso, avevano aggredito un cittadino indiano, procurandogli lesioni giudicate guaribili con prognosi di 4 giorni e rubandogli il telefono cellulare ed il portafogli contenente la somma di 55 euro. I fermati sono stati associati presso la competente casa circondariale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Rapinano ed aggrediscono un cittadino indiano: arrestate 2 persone - 25091264 : RT @Efisio31251859: @francescatotolo Ottimo poi escono dal centro, rapinano bar, aggrediscono coppiette e addirittura l'altro giorno, hanno… - Efisio31251859 : @francescatotolo Ottimo poi escono dal centro, rapinano bar, aggrediscono coppiette e addirittura l'altro giorno, h… - stegian67 : Marocchino... - magicaGrmente22 : Genova, rapinano e aggrediscono un anziano. Rintracciati dalla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinano aggrediscono

Genova24.it

I fatti a Roma. Denunciati due ragazzi di 18 e 20 anni, indagini in corso per risalire agli altri componenti del branco. Prima hanno aggredito l’autista Atac della linea 344, poi hanno pestato un uomo ...ANCONA - In preda ai fumi dell’alcool ha tentato di rapinare un ragazzo, ma l’arrivo dei carabinieri, allertati dalla vittima che è riuscita a divincolarsi dall’aggressore, ha evitato il peggio. I fat ...