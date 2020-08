Playoff NBA – Un super Antetokounmpo piega i Magic: Bucks in vantaggio nella serie (Di sabato 22 agosto 2020) Serata amara per gli Orlando Magic nel terzo turno dei Playoff NBA: i Milwaukee Bucks hanno infatti battuto i loro avversari col punteggio di 107-121, portandosi in vantaggio nella serie per 2-1. Alla squadra di Orlando non sono bastati i 24 punti di Augustin, mentre i Bucks devono ringraziare un super Antetokounmpo, a referto con 35 punti e 11 rimbalzi.L'articolo Playoff NBA – Un super Antetokounmpo piega i Magic: Bucks in vantaggio nella serie SPORTFAIR. Leggi su sportfair

