Paolo Simoncelli: “Al comando dei commissari non c’è nessuno che abbia i cogli***” (Di sabato 22 agosto 2020) “Io credo che qualcuno dall’alto debba avere i cogli***. Qui manca qualcuno che comanda, c’è bisogno di qualcuno che dica come si fa perché al comando non c’è nessuno che abbia i cogli***”. È questo il duro commento di Paolo Simoncelli in merito all’episodio di Jaume Masia al termine della Q1 della Moto3 con la moto portata ai box nonostante la grossa perdita d’olio. “Non si possono fare queste cose – ha aggiunto Simoncelli ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Ci vuole qualcuno in alto che chiarisca altrimenti qui siamo sempre a rincorrere gli episodi”. Leggi su sportface

sportface2016 : #MotoGP, Paolo #Simoncelli: 'Non si possono fare queste cose. Ci vuole qualcuno in alto che chiarisca altrimenti qu… - ChiaraRommi : RT @ineedlouis: ha ragione Paolo Simoncelli: manca qualcuno che dica le cose come vanno fatte e che soprattutto faccia rispettare le regole… - ineedlouis : ha ragione Paolo Simoncelli: manca qualcuno che dica le cose come vanno fatte e che soprattutto faccia rispettare l… - LolloRizzi : Questa è una cosa imbarazzante. Sei Caduto, perdi olio, sei senza guanti e senza carena e ti fanno ripartire come s… - infoitsport : MotoGP, Paolo Simoncelli e Andrea Dovizioso: “Gare ‘falsate’. Pene più severe per chi esce di pista” -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Simoncelli MotoGP, Paolo Simoncelli e Andrea Dovizioso: “Gare ‘falsate’. Pene più severe per chi esce di pista” Sport Fanpage Tre nuovi ricoveri, impennata di contagi

Usl Euganea: 4.500 tamponi sui turisti rientrati, oggi gli esiti su ospiti e operatori del Cas Hotel Pacifico di San Pietro in Gu padova Tre nuovi ricoveri nel reparti di Malattie infettive dell’Azien ...

MotoGP, Paolo Simoncelli e Andrea Dovizioso: “Gare ‘falsate’. Pene più severe per chi esce di pista”

Dopo il brutto incidente nel GP d'Austria tra Johann Zarco e Franco Morbidelli che per poco non costava carissimo a Valentino Rossi e Maverick Vinales che si sono visti sfrecciare le moto impazzite de ...

Usl Euganea: 4.500 tamponi sui turisti rientrati, oggi gli esiti su ospiti e operatori del Cas Hotel Pacifico di San Pietro in Gu padova Tre nuovi ricoveri nel reparti di Malattie infettive dell’Azien ...Dopo il brutto incidente nel GP d'Austria tra Johann Zarco e Franco Morbidelli che per poco non costava carissimo a Valentino Rossi e Maverick Vinales che si sono visti sfrecciare le moto impazzite de ...