Navalny trasferito in Germania, è in coma e attaccato al respiratore, ma le condizioni sono «stabili» (Di sabato 22 agosto 2020) Sarà curato in Germania Alexei Nalvany, l’avvocato e oppositore del presidente russo Vladimir Putin che era stato ricoverato in coma a Omsk, in Siberia, per un sospetto avvelenamento. Secondo il racconto sui social della portavoce Kira Yarmysh, la scorsa notte Navalny è stato «caricato su un’ambulanza e portato all’aeroporto», un trasferimento «in segreto» che ha colto di sorpresa la portavoce che si trovava in ospedale. August 22, 2020 La cancelliera tedesca Angela Merkel era stata la prima leader europea a spendersi per Navalny. «La Germania – aveva detto ieri, 21 agosto – è disposta a offrirgli cure e asilo politico a tutta la sua famiglia». Dall’aeroporto di Omsk è quindi partito un volo ... Leggi su open.online

