Navalny a Berlino, ma ormai troppo tardi per scoprire eventuale sostanza tossica. Mosca nega tutto (Di sabato 22 agosto 2020) "Dopo tutto questo tempo, non saranno più rimaste tracce di veleno e in Europa sarà impossibile stabilire la sostanza tossica usata" per avvelenare Alexei Navalny: lo ha spiegato Anastasija Vasilieva, ... Leggi su tg.la7

Corriere : Navalny verso Berlino: l’oppositore trasportato in segreto dall’ospedale all’aeroporto - SkyTG24 : Navalny, medici autorizzano il trasferimento: l’oppositore russo è in volo verso Berlino - Corriere : Navalny verso Berlino: l’oppositore trasportato in segreto dall’ospedale all’aeroporto - OfehrmediaPress : RT @Daniele_Manca: Navalny verso Berlino: l’oppositore trasportato in segreto dall’ospedale in Siberia all’aeroporto Il leader dell’opposiz… - Corriere : RT @Daniele_Manca: Navalny verso Berlino: l’oppositore trasportato in segreto dall’ospedale in Siberia all’aeroporto Il leader dell’opposiz… -