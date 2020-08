Europa League: Inter-Siviglia 2-3, la coppa va agli spagnoli (Di sabato 22 agosto 2020) E' sempre più la coppa del Siviglia. Alla legge degli andalusi, al sesto successo in Europa League, non sfugge nemmeno l'Inter che cade, suo malgrado, a causa del suo giocatore più rappresentativo. Quel Lukaku che mette il piedone sulla rovesciata di Diego Carlos e regala il 3-2 definitivo alla squadra spagnola. Eppure la partita era cominciata benissimo per l'Inter con il gol di Lukaku su rigore per un fallo di Diego Carlos su Lukaku al 5'. Ma il Siviglia non si abbatte ed arriva l'uno-due mortifero. Prima al 12' con De Jong di testa su una pennellata di Jesus Navas. Poi al 33' sempre con De Jong che ribadisce in rete un precisisssimo cross su punizione di Banega.Il 2-2 Interista arriva al 36': Punizione perfetta: Marcelo Brozovic mette ... Leggi su ilfogliettone

