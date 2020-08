Eto'o: 'Se il Barça cedesse Messi, non sarebbe più degno di chiamarsi così' (Di sabato 22 agosto 2020) 'Messi via dal Barcellona? Se così fosse il club catalano dovrebbe cambiare nome, non meriterebbe più di essere chiamato Barça'. Lo dice Samuel Eto'o, ex ancora oggi molto attento alle vicende dei ... Leggi su gazzetta

Samuel Eto'o commenta il possibile addio di Lionel Messi al Barcellona: "Bisogna fare di tutto affinchè resti, per me è come un figlio". Il pesantissimo ko subito in Champions League ha scosso l'inter ...

Eto’o: “Messi per me è un figlio, il Barça è lui, se va via dobbiamo cambiare nome”

Ho sofferto molto per la sconfitta, non solo per Leo, ma per tutti i ragazzi. A Barcellona c’è una grande fortuna: abbiamo il miglior giocatore… Leggi ...

