Dj morta, nuovo sopralluogo: i corpi erano a circa 400 metri l’uno dall’altro (Di sabato 22 agosto 2020) nuovo sopralluogo, questa mattina, della Polizia scientifica, nelle zone in cui sono stati trovati i resti di Gioele e della mamma, Viviana Parisi, nei boschi di Caronia (Messina). Dj morta, nuovo sopralluogo: i corpi erano a circa 400 metri l’uno dall’altro I due corpi giacevano a circa 300-400 metri di distanza in linea d’aria. Ieri pomeriggio è … L'articolo Dj morta, nuovo sopralluogo: i corpi erano a circa 400 metri l’uno dall’altro Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Notiziedi_it : Dj morta, nuovo sopralluogo: i corpi erano a circa 400 metri l'uno dall'altro - marisabelm12 : RT @ilmessaggeroit: Dj morta, nuovo sopralluogo: i corpi erano a circa 400 metri l'uno dall'altro - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Dj morta, nuovo sopralluogo: i corpi erano a circa 400 metri l'uno dall'altro - ilmessaggeroit : Dj morta, nuovo sopralluogo: i corpi erano a circa 400 metri l'uno dall'altro - TV7Benevento : Dj morta: nuovo sopralluogo nelle zone in cui sono stati trovati Gioele e la madre... -

Ultime Notizie dalla rete : morta nuovo

Il Mattino

Poteri forti, fortissimi, che muovono soldi, faccendieri e barbe finte, che decidono le sorti energetiche ed economiche del Paese, e che hanno potere di vita e di morte. Un intrigo tutto ... tavola ...Il cinema è lo strumento ideale per schiudere le porte dell'immaginazione presenti in ognuno di noi e per aiutarci a vedere in modo nuovo il mondo che ci circonda. Un trucchetto che può aiutare a rend ...