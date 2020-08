Botte e minacce in casa, mamma e figlia "rifugiate" all'ospedale San Matteo di Pavia (Di sabato 22 agosto 2020) La decisione presa dai magistrati dopo che la donna era finita in pronto soccorso, insieme alla bambina di 8 anni, per curare una ferita alla mano provocata dal compagno a Ferragosto Leggi su repubblica

Sono "rifugiate" da una settimana nel reparto di pediatria dell'ospedale San Matteo di Pavia una bimba di otto anni e la sua mamma, che ha sporto denuncia contro il convivente per aggressione e minacc ...

