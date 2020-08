Black Myth: Wu Kong si mostra in una valanga di spettacolari screenshot e artwork (Di sabato 22 agosto 2020) Gli sviluppatori cinesi di Game Science hanno stupito il mondo intero dopo aver rivelato Black Myth: Wu Kong, action game dalla grafica realistica, basato sulla popolare storia di Sun WuKong e Journey to the West.Dallo stile grafico, all'azione, tutto ciò che è stato mostrato fin'ora ha ammaliato il pubblico, che non vede l'ora di scoprirne di più sul progetto. Nonostante l'indubbia qualità del prodotto, Game Science è un team relativamente ristretto: il reveal del gioco è avvenuto proprio per attirare l'interesse di sviluppatori e publisher, nella speranza di ricevere qualche "spintarella".A tal proposito, in aggiunta al trailer gameplay pubblicato qualche giorno fa, Game Science ha rilasciato una serie di nuovi screenshot e ... Leggi su eurogamer

Black Myth Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Black Myth