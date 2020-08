Apple costringe l'app gratuita di WordPress ad introdurre microtransazioni contro la volontà degli autori (Di sabato 22 agosto 2020) L'applicazione WordPress di iOS vi permette di costruire e amministrare un sito internet, direttamente dal vostro dispositivo iPhone o iPad. Si tratta di un'applicazione completamente gratuita.Poco fa, il fondatore e sviluppatore della piattaforma WordPress, Matt Mullenweg, ha accusato pubblicamente Apple di aver rimosso la possibilità di aggiornare l'applicazione mobile, almeno finché non introdurrà degli acquisti in-app da cui la compagnia potrà trattenere il 30%, come vale per tutte le microtransazioni dell'App Store.Il problema, come potete facilmente notare, è che l'app di WordPress su iOS non vende assolutamente niente. L'applicazione vi permette di creare un sito con un dominio gratuito, gestirlo e nient'altro. Effettivamente, ... Leggi su eurogamer

