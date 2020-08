Vo' parte prima. A scuola il 7 settembre, aspettando Mattarella (Di venerdì 21 agosto 2020) L’anno scolastico a Vò inizierà il 7 settembre, una settimana prima rispetto al calendario previsto in Veneto: così la località padovana diventata ‘zona rossa’, insieme a Codogno, della pandemia Covid potrà rodare l’organizzazione scolastica in vista della visita del Presidente Sergio Mattarella, prevista per il pomeriggio del 14 settembre. Lo annuncia il sindaco della cittadina dei Colli Euganei, Giuliano Martini.“Anticiperemo l’apertura il 7 per la scuola d’infanzia - dice all’ANSA - e il 9 per le elementari e medie, in modo da riuscire a verificare tutto il sistema scolastico per arrivo del Capo dello Stato”. Leggi su huffingtonpost

L’anno scolastico a Vò inizierà il 7 settembre, una settimana prima rispetto al calendario previsto in Veneto: così la località padovana diventata ‘zona rossa’, insieme a Codogno, della pandemia Covid ...

Mascherine: a cosa servono? Per alcuni belgi e lussemburghesi, a ordinare da Burger King. Burger King sta selezionando 250 clienti in Belgio e Lussemburgo a cui distribuire mascherine personalizzate c ...

Mascherine: a cosa servono? Per alcuni belgi e lussemburghesi, a ordinare da Burger King. Burger King sta selezionando 250 clienti in Belgio e Lussemburgo a cui distribuire mascherine personalizzate c ...