Quel post choc dopo la sparizione di Sabrina: "Voglia di granita" (Di venerdì 21 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il giorno successivo alla sparizione di Sabrina, l'indagato Alessandro Pasini avrebbe scritto un post sui social. Oggi, alle 15, sarà ascoltato dal pm Potrebbe essere oggi il giorno della svolta nel caso di Sabrina Beccalli, la 39enne sparita da Crema la notte di Ferragosto e la cui vettura, una Fiat Panda rossa, è stata ritrovata carbonizzata nelle campagne della vicina località di Vergonzana. Alle ore 15 di questo pomeriggio, Alessandro Pasini, indagato per omicidio e distruzione di cadavere della giovane, sarà interrogato per la convalida del fermo dal gip Giulia Masci. Dove è finito il cadavere di Sabrina? La verità potrebbe essere ad un passo, nascosta tra le sterpaglie di Genivolta, a 20 chilometri da Crema, dove si trovano i ... Leggi su ilgiornale

