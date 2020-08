Microsoft Flight Simulator paragonato aCrysis! 60 fps e dettagli alti ultra sono ' impossibili'

Microsoft Flight Simulator paragonato a...Crysis! 60 fps e dettagli alti/ultra sono 'impossibili' (Di venerdì 21 agosto 2020) Microsoft ha finalmente pubblicato Microsoft Flight Simulator per PC e, a quanto pare, al momento non esiste una CPU in grado di eseguire il gioco a 60fps con impostazioni High o ultra. Il sito "Dark Side of Gaming" ha provato a testare il gioco utilizzando un Intel i9 9900K con 16 GB di DDR4 a 3600 Mhz e una NVIDIA RTX 2080Ti su Windows 10 a 64 bit. Si tratta di modelli con le migliori prestazioni sul mercato in questo momento.Tuttavia, dopo aver testato il gioco con un volo per New York il sito ha scoperto che portandolo al massimo, il PC riesce ad eseguire frame rate tra i 30 ed i 50 FPS, senza arrivare a 60 FPS. Anche prima di iniziare il gioco il team ha impostato la CPU su Overclock a 5,0 Ghz e abilitato Hyper Threading per aiutare il gioco a funzionare in modo più efficiente: tuttavia il ... Leggi su eurogamer

