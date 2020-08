Juve, la lista dei vendibili: nessuno o quasi è al sicuro (Di venerdì 21 agosto 2020) Quando agosto volge al termine, la tendenza, non solo della Juve , è quella di un mercato di consolidamento. Soldi ne circolano pochi e convincere i giocatori a cambiar maglia per guadagnare forse ... Leggi su corrieredellosport

Ci sono delle cifre al di sotto delle quali la Juve non può scendere per quel che riguarda il mercato in uscita. Ecco perché con lo United si tratta su una base compresa tra i 30 e i 40 milioni per Do ...

Calciomercato, la Juventus vuole Dzeko. E Milik può finire proprio alla Roma

Edin Dzeko è il preferito di Pirlo, mentre Milik piaceva a Sarri. Così può nascere un domino tra Juventus, Roma e Napoli. Il calciomercato degli attaccanti ruota intorno a Edin Dzeko. Il centravanti b ...

