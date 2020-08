Italia viva, la lista completa a Napoli: tutti i nomi (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giada Filippetti sarà il capolista di Italia viva. La lista è stata consegna ore da Giovanni Palladino e Barbara Preziosi. Ecco tutti i nomi: 1. Guarino Francesco 2. Gabriele Mundo 3. De Luca Paolo 4. Iovino Francesco 5. Cappiello Maurizio 6. De Cicco Mattia 7. Gaudino Geremia 8. Pagano Giovanni 9. Chiaccio Pasquale 10. Farroni Ferdinando 11. Russo Domenico Antonio Antimo 12. Bove Pasquale 13. Palomba Stefano 14. Spera Felice DONNE 1. Barbara Giustiniani 2. Monica Ascione 3. Teresa Iadonisi 4. Fabiani Felicita 5 Sabrina Pesce 6. Giada Filippetti 7. Andreana ... Leggi su anteprima24

Roma, 21 ago. (askanews) - "Italia Viva è nata per aggregare i riformisti proprio mentre il Pd andava verso il M5S con una connotazione populista sempre più evidente. Se il sistema elettorale sarà que ...