#iltempodioshø (Di venerdì 21 agosto 2020) Il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi interviene in tv: se aumentano le infezioni da Covid 19 bisogna rinviare le elezioni e linizia della scuola. Poi ritratta: parlavo di altri Paesi. Ma non è vero, si riferiva proprio all'Italia. Leggi su iltempo

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #iltempodioshø