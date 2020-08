Conte: “Dovremmo pianificare il futuro dell’Inter, con o senza di me” (Di venerdì 21 agosto 2020) Antonio Conte è arrivato nel post match di Siviglia-Inter ai microfoni di Sky Sport: “Partita dura, equilibrata dove nel secondo tempo poteva cambiare tutto. Abbiamo avuto alcuni episodi che potevano girare a nostro favore. Poi l’autogol diventa tuto difficile. Il rimpianto arriva fino ad un certo punto perché penso che i giocatori hanno dato tutto contro una squadra abituata a queste finali. Questi ragazzi devono avere una certezza ovvero sono cresciuti in una maniera importante, arrivati a giocarsi una finale di una competizione europea. Adesso un pò di pausa poi ci incontreremo con la società e faremo una disamine della stagione cercando di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter con o senza di me. Non c’è assolutamente astio ma ci sono delle vedute ... Leggi su alfredopedulla

il_superiore87 : Secondo me Conte se l'è presa per quella storia del proiettile, oltre che ci sono problemi di chi spiffera troppe c… - steeldead : @Mrfloyd86 @Raffaelee99 @pap1pap E allora dovremmo piallare Twitter e tacere tutti, facciamo parlare solo Maradona… - _sneijder85 : RT @Milestemplaris: Ci han letto benissimo e sono più tranquilli. Noi tutta sui nervi: partita aperta ma le cose che temeva Conte - abitudi… - Aquilanik69 : RT @Filomen30847137: Per questo Matteo #Salvini,con la #Lega,ha deciso di denunciarlo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,con… - mariadmarzano : RT @Filomen30847137: Per questo Matteo #Salvini,con la #Lega,ha deciso di denunciarlo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,con… -

