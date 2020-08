Cellino: "Per due balli in discoteca si sono infettati tutti. Non bisogna fare i cretini" (Di venerdì 21 agosto 2020) Il presidente del Brescia Cellino ha parlato dei nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Serie A. Leggi su 90min

fanpage : #Cellino 'La situazione è peggio di prima' le parole del presidente del Brescia - Paolo_Bargiggia : Per Tonali l'accordo @BresciaOfficial @inter è 10 mln di prestito oneroso 25 obbligo di riscatto e bonus. Solo che… - zazoomblog : Brescia furia Cellino: “Situazione peggiorata tutti positivi al Coronavirus per due balli in discoteca. I giovani…”… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Massimo #Cellino ha parlato al @Corriere del caso di #COVID19 nel #Brescia. “Nei mesi scorsi abbiamo limitato i danni f… - Mediagol : #Brescia, furia #Cellino: “Situazione peggiorata, tutti positivi al #Coronavirus per due balli in discoteca. I giov… -