Calciomercato Genoa: sondaggio per Obiang del Sassuolo (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Genoa: il club ligure ha fatto un sondaggio per Pedro Obiang. Trattativa difficile, il Sassuolo non vuole cederlo Il Genoa deve ancora sciogliere le riserve sul prossimo allenatore ma intanto inizia a muoversi per rinforzare la squadra. Secondo quanto riporta Sky Sport il club ligure avrebbe fatto un sondaggio per Pedro Obiang del Sassuolo. L'approccio preliminare c'è stato e la trattativa – difficile – potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, perché gli emiliani non vorrebbero privarsi del giocatore.

Il Genoa deve ancora sciogliere le riserve sul prossimo allenatore ma intanto inizia a muoversi per rinforzare la squadra. Secondo quanto riporta Sky Sport il club ligure avrebbe fatto un sondaggio pe ...

Buongiorno mercato: Giovinco, Tutino e Galano richiesti in B

Iniziano a scaldarsi le giornate di calciomercato in Serie B tra primi colpi e ufficialità. Ad aprire le danze come sempre il Monza, con un occhio sulle entrate ed uno sulle uscite. Il difensore Ivan ...

Iniziano a scaldarsi le giornate di calciomercato in Serie B tra primi colpi e ufficialità. Ad aprire le danze come sempre il Monza, con un occhio sulle entrate ed uno sulle uscite. Il difensore Ivan ...