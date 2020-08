Black Myth: Wu Kong ha lasciato tutti a bocca aperta! Lo sviluppatore risponde ai fan (Di venerdì 21 agosto 2020) Prima del 20 agosto, Black Myth: WuKong di Game Science era un progetto praticamente sconosciuto. 24 ore dopo il suo trailer ha raccolto oltre 10 milioni di visualizzazioni solo sul sito cinese BiliBili con una serie di incredibili elogi dal mondo di internet. Il fondatore di Game Science Feng Ji ha ora risposto all'enorme, improvvisa popolarità del gioco, dicendo che il team ora si "ritirerà" per continuare lo sviluppo e si è scusato per i problemi che sono stati introdotti nel gameplay pre-alpha.Scrivendo su Weibo, lo sviluppatore ha spiegato che i 13 minuti di gameplay utilizzati per introdurre il gioco sono stati pubblicati per attirare più potenziali dipendenti a far parte della sua azienda. Ji aggiunge che il team è stato contento della popolarità esplosiva del trailer, ma ... Leggi su eurogamer

Black Myth Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Black Myth