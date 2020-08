Addio Chi Chi DeVayne, è morta la star di RuPaul’s Drag Race (Di venerdì 21 agosto 2020) Si è spenta a 34 anni la Drag queen Chi Chi DeVayne, nota per la sua partecipazione al programma ‘RuPaul’s Drag Race’. DeVayne, al secolo Zavion Davenport, aveva pubblicato su Instagram la scorsa settimana un post in cui diceva di essere ricoverata in ospedale per la seconda volta quest’anno, raccontando ai suoi follower di un primo ricovero a luglio per insufficienza renale e di essere poi stata dimessa. Tutti i morti del 2020, le star e i personaggi che ci hanno lasciato: da Ezio Bosso a Franca Valeri Il 1 gennaio è morto Vito Molaro, attore di Un Posto al sole. L’attore 26enne di Tufino, paese vicino a Napoli, combatteva contro la fibrosi cistica, una malattia genetica, e raccontava la sua ... Leggi su tvzap.kataweb

Chi Chi DeVayne morta per sclerodermia/ Addio alla drag Queen di 'RuPaul's Race'

