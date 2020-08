WoA Lumia: aggiunto il supporto multi schermo (Di giovedì 20 agosto 2020) Il progetto WoA Lumia, condotto da sviluppatori indipendenti, continua i suoi progressi e riesce finalmente a integrare il supporto ai due schermi. WoA Lumia – 950XL In passato la notizia della dismissione del settore Mobile, da parte di Microsoft, è stata un duro colpo per gli appassionati di Windows Phone e W10M. A ridare nuova vita a questi terminali, mostrando il potenziale di una versione tascabile di Windows, sono stati i membri del progetto WoA Lumia. Il progetto continua ancora a riscuotere successo nella community Windows e questa volta le novità riguardano la porta Type-C. Precedentemente il progetto WoA Lumia aveva raggiunto una migliore stabilità integrando correttamente il 72% delle funzioni. Risultavano però mancanti i driver per il ... Leggi su windowsinsiders

