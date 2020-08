The Telegraph - Pochi falli e lancio lungo: perché Arteta vuole Gabriel dal Lille (Di giovedì 20 agosto 2020) Sembra ormai sfumato Gabriel Magalhaes, difensore pronto a trasferirsi all'Arsenal e non al Napoli. In Inghilterrs The Telegraph spiega i motivi che hanno spinto Arteta a volerlo con sé in squadra. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : The Telegraph - Pochi falli e lancio lungo: perché Arteta vuole Gabriel dal Lille #calciomercato - tuttonapoli : The Telegraph - Pochi falli e lancio lungo: perché Arteta vuole Gabriel dal Lille - infoiteconomia : Monfalcone, varo tecnico per Msc Seashore - The Medi Telegraph - News dall'Italia e dal mondo - soteros1 : RT @X14Eagle: @SimoRt4 @simo6608 @g_occhionero @LSNCatholic @WSJ @nytimes @guardian @NirensteinF @BreibartNews @Avvenire_Nei @gatewaypundit… - simo6608 : RT @X14Eagle: @SimoRt4 @simo6608 @g_occhionero @LSNCatholic @WSJ @nytimes @guardian @NirensteinF @BreibartNews @Avvenire_Nei @gatewaypundit… -

Ultime Notizie dalla rete : The Telegraph The Telegraph - Pochi falli e lancio lungo: perché Arteta vuole Gabriel dal Lille Tutto Napoli Dall’Inghilterra: Il Chelsea piomba su Thiago Silva

Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, il Chelsea è piombato su Thiago Silva, difensore in uscita dal PSG. Nelle ultime settimane si è parlato anche dell’interesse del Milan e della Fiorentina, an ...

Il Telegraph è sicuro: l'Arsenal ha preso Gabriel per 25 milioni

Il suo acquisto potrebbe sbloccare la cessione di Papastathopoulos. Gabriel Magalhaes sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal: ne è convinto il Telegraph, secondo il quale il giocatore del Lille avrebbe ...

Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, il Chelsea è piombato su Thiago Silva, difensore in uscita dal PSG. Nelle ultime settimane si è parlato anche dell’interesse del Milan e della Fiorentina, an ...Il suo acquisto potrebbe sbloccare la cessione di Papastathopoulos. Gabriel Magalhaes sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal: ne è convinto il Telegraph, secondo il quale il giocatore del Lille avrebbe ...