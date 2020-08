Riapertura stadi, Ricciardi pessimista: “Con questi numeri non possiamo…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Si torna a parlare di Riapertura degli stadi ad un mese dalla ripartenza della Serie A. Dopo le parole di Locatelli e Dal Pino, e le precisazioni dell’Uefa sulla Supercoppa, sono arrivate quelle – pessimistiche – di Walter Ricciardi, consigliere del ministero della salute. “Quando si tornerà allo stadio? Dipende dalla circolazione del virus – ha detto ad Agorà su Rai 3 – Se la controlliamo possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in una maniera controllata, ma con questi numeri non lo possiamo ancora fare. Le partite di calcio, inoltre, si possono svolgere solo senza pubblico”.L'articolo Riapertura stadi, Ricciardi pessimista: “Con ... Leggi su calcioweb.eu

