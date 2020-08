Microsoft Flight Simulator: fix in arrivo? (Di giovedì 20 agosto 2020) Se avete riscontrato problemi con Microsoft Flight Simulator potete stare tranquilli, Microsoft al momento è già al lavoro su una fix Nella giornata di ieri Microsoft Flight Simulator, il nuovo attesissimo capitolo di una delle serie di simulazione di volo più amate in circolazione, ha finalmente debuttato. Possiamo dirlo: il gioco ha ottenuto consensi quasi all’unanimità. Ancora una volta Microsoft e Asobo Games hanno fatto centro. Come avrete avuto modo di vedere, il gioco è una vera gioia per gli occhi e gran parte della critica lo ha acclamato come vero titolo next-gen. Nonostante tutto ciò, non è tutto rose e fiori per la simulazione di volo targata Microsoft. Ci sono, ... Leggi su tuttotek

GamingToday4 : Microsoft Flight Simulator review bombing a causa del rimborso - astepradar : Bello il nuovo Microsoft Flight Simulator, per carità, però non ricordavo che il momunemto a Washington fosse un gr… - GameXperienceIT : Microsoft Flight Simulator: Valve chiarisce sulla faccenda del #Rimborso - Asgard_Hydra : Microsoft Flight Simulator: le ore di download non influenzano i rimborsi, Valve chiarisce - Eurogamer_it : #MicrosoftFlightSimulator è un vero successo su #Steam. -