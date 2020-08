Grane burocratiche per il principe Harry. Ora diventa difficile restare con Meghan - (Di giovedì 20 agosto 2020) Novella Toloni Dopo mesi di lontananza il duca di Sussex potrebbe far presto rientro in patria per risolvere alcuni problemi burocratici legati al suo visto americano Guai in vista per il principe Harry. Il nipote della regina Elisabetta potrebbe esser costretto a rientrare forzatamente nel Regno Unito per colpa di problemi burocratici. Lo status di reale non avrebbe risparmiato il duca di Sussex da una scocciante grana legata al suo visto d'ingresso negli Stati Uniti. nodo 1884177 Come ogni normale cittadino il principe Harry ha avuto bisogno di un visto turistico per fare il suo ingresso negli Stati Uniti. Ma oggi quel "lascia passare" non gli garantirebbe più la possibilità di soggiornare a Montecito, Santa Barbara, dove si è trasferito insieme a Meghan e Archie da ... Leggi su ilgiornale

angelicaVola : @JungleJulia88 mesi fa crollai in Passeig de Gracia, di fronte casa Batllò, fuori dall'agenzia tributaria. Mi senti… - diegoddie_ : RT @SportandoIT: Germani Brescia: grane burocratiche superate per Ristic e Cline, i due sono in arrivo - SportandoIT : Germani Brescia: grane burocratiche superate per Ristic e Cline, i due sono in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Grane burocratiche Germani Brescia: grane burocratiche superate per Ristic e Cline, i due sono in arrivo Sportando "Per una maggiore efficienza burocratica serve un ritorno dell’Agenzia delle Entrate"

lamenta e chiede interventi tesi ad aprire maggiori spazi ai cittadini e operatori per l’espletamento di qualsiasi pratica richiesta dal sistema burocratico, ma limitati per le regole in vigore Covid" ...

lamenta e chiede interventi tesi ad aprire maggiori spazi ai cittadini e operatori per l’espletamento di qualsiasi pratica richiesta dal sistema burocratico, ma limitati per le regole in vigore Covid" ...