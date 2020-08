Fabio Liverani, nota dopo l’esonero da parte del Lecce: “Mi tutelerò nelle sedi opportune” (Di giovedì 20 agosto 2020) dopo tre anni alla guida del Lecce, con una cavalcata trionfale dalla serie C alla serie A (con una retrocessione giunta solo all’ultima giornata) il rapporto tra Fabio Liverani e il club salentino si è interrotto bruscamente. Ieri è giunta la notizia dell’esonero del tecnico che ha giocato in A con le casacche di Perugia, … L'articolo Fabio Liverani, nota dopo l’esonero da parte del Lecce: “Mi tutelerò nelle sedi opportune” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

OfficialUSLecce : Sollevato dall’incarico il tecnico della Prima Squadra Fabio Liverani - PierpaV : In un comunicato stampa rilasciato all'Ansa, Fabio #Liverani si è detto 'dispiaciuto e sconcertato' per l'esonero d… - sportli26181512 : Liverani scombina il mercato allenatori: Genoa e Parma...: Il clamoroso divorzio tra Fabio Liverani e il Lecce scat… - leccenews24 : Grazie comunque, Fabio. Ma un addio così non lo meritava nessuno - ef_giangreco : RT @OfficialUSLecce: Sollevato dall’incarico il tecnico della Prima Squadra Fabio Liverani -