Da Solaro a Capo Nord in Vespa, missione compiuta

Sono arrivati ieri a Nordkapp, il punto più a Nord della Norveglia i 3 appassionati partiti da Solaro lo scorso 8 agosto in Vespa. Mauro Calcinotto e Carlo Pizzi, di Solaro, con Tullio Ponti, di Caronno Pertusella, hanno portato a termine l'impresa di attraversare l'Europa da Sud a Nord a bordo delle loro Vespa.

Sono arrivati ieri a Nordkapp, il punto più a Nord della Norveglia i 3 appassionati partiti da Solaro lo scorso 8 agosto in Vespa. Mauro Calcinotto e Carlo Pizzi, di Solaro, con Tullio Ponti, di Caron ...

Da Solaro a Capo Nord: diecimila chilometri in sella alla Vespa

L’avventura di tre amici con le loro mitiche Piaggio 200x e 150x appositamente modificate per alloggiare i bagagli. Sono partiti sabato 8 agosto e il viaggio li impegnerà per almeno trenta giorni Diec ...

