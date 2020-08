Coronavirus, salgono a 26 i positivi nel resort di Santo Stefano (Di giovedì 20 agosto 2020) LA MADDALENA - salgono a 26 i casi di positività all'interno del resort di Santo Stefano , dove 470 persone sono in quarantena dopo la scoperta di un caso di Covid 19 , un addetto stagionale della ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus, salgono ancora i contagi: 642 in 24 ore | E' il maggior aumento dal 23 maggio

Turisti bloccati nel resort alla Maddalena: 26 positivi su 470

Salgono a 26 i casi di positività all'interno del resort di Santo Stefano, dove 470 persone sono in quarantena dopo la scoperta di un caso di Covid 19, un addetto stagionale della struttura ricettiva.

