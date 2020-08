Coronavirus, picco di contagi in Germania (Di giovedì 20 agosto 2020) La Germania ha registrato 1.707 nuovi casi di infezione da Coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto da aprile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Le statistiche dell’istituto di sorveglianza epidemiologica Robert Koch portano il numero totale di casi dall’inizio della pandemia a 228.621, confermando ulteriormente la crescita dell’epidemia osservata nel Paese nelle ultime settimane. Leggi su huffingtonpost

La Germania ha registrato 1.707 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto da aprile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Le statistiche dell’istituto di sorvegl ...

