Coronavirus, boom di casi in Francia ma Macron si allinea a Trump e Bolsonaro: “niente lockdown, rischio zero non ci sarà mai, bisogna andare avanti” (Di giovedì 20 agosto 2020) Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Francia, ma Macron ha le idee chiare: niente lockdown. I casi aumentano ma non si deve cadere “nella dottrina del rischio zero. Non si può fermare il Paese, perché i danni collaterali sono considerevoli”. Nonostante i numeri che potrebbero far paura, con una media dei casi di 2.000 nuovi positivi ogni 24 ore e 3.776 solo ieri, con oltre 225mila casi accertati e 30.468 decessi accertati dall’inizio dell’epidemia, il presidente della Repubblica avvisa in un’intervista a Paris Match che “il rischio zero non esiste mai” e che “non si può richiudere tutto il ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : È boom di contagi in Italia #20agosto #Covid_10 - fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia è boom di casi: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Record da maggio in Corea… - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia boom di contagiati: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Oms: “Nel mondo 294mi… - Mirandola59 : RT @francotaratufo2: ??Io arresterei #Salvini e tutti quelli che diffondono fake news sulla #pandemia e vanno in giro senza mascherina nei l… - anneke_eising : RT @ilSicilia: #EmergenzaCOVID19 #bolletitno Coronavirus, nuovo boom di contagi in Italia -