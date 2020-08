Conversano, un albero in premio per ogni laureato a distanza (Di giovedì 20 agosto 2020) ... o inviarla a mezzo mail, protocollogenerale.comune.Conversano.ba@pec.rupar.puglia.it, specificando nell'oggetto della mail 'Smart Graduation Day'. Prevista a settembre una cerimonia in un luogo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CONVERSANO - «La città di Conversano aderisce allo Smart Graduation Day». Decisione presa dopo le sollecitazioni di Fratelli d’Italia e dei Giovani Democratici, che lamentavano, a pochi giorni dalla s ...

