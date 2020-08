Caronia, ricerche finite ma giallo irrisolto. Oggi l’esame del Dna per i resti del piccolo Gioele (Di giovedì 20 agosto 2020) Caronia, 20 ago – Le ricerche sono finite: manca solo l’ufficialità dell’esame del Dna e il riconoscimento degli indumenti ritrovati, ma i resti del corpo di un bambino ritrovati ieri a Caronia (provincia di Messina) sono quelli del piccolo Gioele Mondello, il figlio di 4 anni della dj Viviana Parisi – ritrovata morta l’8 agosto scorso – che era scomparso da 16 giorni dopo essere stato visto un’ultima volta, vivo e in condizioni normali, in braccio alla madre, mentre la donna scavalcava il guard rail dell’autostrada Messina-Palermo e si inoltrava nella boscaglia. Le ricerche sono finite, ma il giallo resta irrisolto: l’area era stata ... Leggi su ilprimatonazionale

poliziadistato : Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele nei boschi di Caronia (ME). In azione anche 5 unità cinofile… - IlPrimatoN : Giallo di Caronia: polemiche sulle modalità di ricerca del piccolo Gioele, procuratore farà luce. Legale di famigli… - ilSicilia : #Cronaca #caronia Lo sfogo del papà di Gioele: “Dubbi sulle ricerche, trovato in 5 ore” - Medeapm : RT @Affaritaliani: Gioele, dubbi del papà sulle ricerche 'Trovato in 5 ore da un volontario' - piro_fulvia : A Caronia come mai subito chi ha visto la donna con il bambino scavalcare il guard rail non ha chiamato il 113 si s… -