Bolsonaro alza al cielo un nano, convinto sia un bambino: il web impazzisce per la gaffe – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) “Maledette maschere. Non puoi nemmeno riconoscere i membri della tua famiglia, chi può dire se un nano è un bambino e no?” Così un utente su Twitter ha ironizzato sul VIDEO che vede protagonista il presidente Jair Bolsonaro e che è divenuto rapidamente virale a partire da ieri. Durante una visita presidenziale nella città di … L'articolo Bolsonaro alza al cielo un nano, convinto sia un bambino: il web impazzisce per la gaffe – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

