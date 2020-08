Treno deragliato a Carnate, le carrozze invadono anche la strada. Contuse tre persone (Di mercoledì 19 agosto 2020) Questa mattina poco prima delle 12 l'incidente su un Treno della linea Lecco-Milano. Trenord: "Cause in corso di accertamento" Leggi su repubblica

poliziadistato : Deragliato treno nei pressi della stazione #CarnateUsmate Linee interrotte Lecco-Milano, Bergamo-MI e MI-Sondrio. S… - emergenzavvf : ?? #Carnate (MB) #19agosto 12:00, incidente ferroviario sulla linea Monza Lecco: deragliato un treno senza passegger… - rtl1025 : ?? Un treno è deragliato poco appena delle 12 a #Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in #Brianza. Nel… - 4ragazzi1D : RT @perchetendenza: 'Trenord': Perché un treno è deragliato pochi metri dopo la stazione ferroviaria di Carnate, in Brianza: 4 vagoni sono… - cronaca_news : Treno deragliato a Carnate, le carrozze invadono anche la strada. Contuse tre persone -

Ultime Notizie dalla rete : Treno deragliato

Tre carrozze si sono rovesciate e hanno invaso la strada che corre accanto alla linea ferroviaria. Secondo le prime informazioni raccolte, il deragliamento sarebbe avvenuto in prossimità di uno scambi ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...