Tenet: “La canzone di Travis Scott è il pezzo finale del puzzle”, dice Christopher Nolan (Di mercoledì 19 agosto 2020) Stando a Christopher Nolan, la canzone di Travis Scott che fa parte della colonna sonora di Tenet è parte integrante dei misteri del film. Stando a Christopher Nolan, la canzone di Travis Scott che fa parte della colonna sonora di Tenet è parte integrante dei misteri del film. Il regista inglese lo dice in un articolo di GQ incentrato sul cantante americano, con la seguente dichiarazione: "La sua voce è diventata il tassello finale di un puzzle durato un anno intero. I suoi punti di vista sul meccanismo narrativo e musicale che io e il compositore Ludwig Göransson stavamo cercando di creare erano immediati, ricchi e profondi." ... Leggi su movieplayer

Roberta8825 : @MissOHaras Assolutamente. Dopo quasi 6 mesi senza cinema non posso rinunciare ad un film come Tenet. Qui poi la si… - 3cinematographe : #TravisScott ha rivelato di aver segretamente scritto e composto una traccia per la colonna sonora del nuovo film d… - MissOHaras : Come vi siete organizzati per vedere #Tenet? Andrete al cinema nonostante la situazione della pandemia? - Alessio3R : Mi è arrivato l'invito per l'anteprima stampa di TENET e adesso il punto è: vale la pena rischiare di prendere il C… - prettycoldvd : il fatto che Tenet non avrà la soundtrack composta da Hans Zimmer mi uccide -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet “La Riverdale: ecco come è morto Fred Andrews, il personaggio di Luke Perry Cinematographe.it - FilmIsNow