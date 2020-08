Tasse d’agosto: oltre 200 scadenze fiscali per un tesoretto da 8,4 miliardi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Agosto mese di vacanze per quasi tutti, non per il fisco: ci sono in scadenza ben 246 adempimenti fiscali, tutti ammassati in pochi giorni, da cui lo Stato ricaverà un tesoretto di 8,4 miliardi di euro. La quasi totalità si concentra il 20 agosto, giorno che segna anche il termine della tregua concessa tradizionalmente per la pausa estiva. Riguarda 4,5 milioni di partite IVA tra quelle soggette alle pagelle fiscali e quelle nel regime forfettario, che devono completare i versamenti di saldo 2019 e primo acconto 2020 di imposte sui redditi e contributi con la maggiorazione dello 0,40%. Inascoltata, dunque, la richiesta di un’altra proroga di commercialisti e associazioni di categoria che hanno evidenziato la necessità di concedere più tempo per carenza di liquidità di imprese e ... Leggi su quifinanza

