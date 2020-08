Stasera in tv, L’affido – Una storia di violenza: trama, cast e curiosità (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’affido – Una storia di violenza, è un film drammatico francese, diretto da Xavier Legrand. Il film andrà in onda Stasera, alle ore 21.15 su Rai 3. L’affido – Una storia di violenza: trama Miriam Besson e Antoine Besson sono una coppia divorziata con due figli: Joséphine, di quasi 18 anni e Julien di undici … L'articolo Stasera in tv, L’affido – Una storia di violenza: trama, cast e curiosità NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Raiofficialnews : Su @RaiTre il film vincitore di quattro #PremiCésar e del Leone d’argento a Venezia – Premio speciale per la regia:… - Spiralwavemood : RT @Raiofficialnews: Su @RaiTre il film vincitore di quattro #PremiCésar e del Leone d’argento a Venezia – Premio speciale per la regia: “L… - PPetrisan : RT @Raiofficialnews: Su @RaiTre il film vincitore di quattro #PremiCésar e del Leone d’argento a Venezia – Premio speciale per la regia: “L… - RaiTre : RT @Raiofficialnews: Su @RaiTre il film vincitore di quattro #PremiCésar e del Leone d’argento a Venezia – Premio speciale per la regia: “L… - TOSADORIDANIELA : RT @Raiofficialnews: Su @RaiTre il film vincitore di quattro #PremiCésar e del Leone d’argento a Venezia – Premio speciale per la regia: “L… -