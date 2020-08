Riapertura scuole, Anci Abruzzo: programmare apertura dopo il referendum (Di mercoledì 19 agosto 2020) Foto: Leggo Teramo. Rinviare l'apertura delle scuole a una data successiva alle prossime consultazioni elettorali, previste per il 20 e il 21 settembre, in modo da consentire lo svolgimento in piena ... Leggi su abruzzolive

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' #coronavirus - marcodimaio : La priorità è assicurare la regolare riapertura delle scuole.Con norme chiare e senza ambiguità sulle responsabilit… - ricpuglisi : Il motivo a oggi più degno per togliere la fiducia al governo Conte? Non aver fatto e non fare abbastanza per la r… - manduriaoggi : #Attualità - #RIAPERTURA DELLE SCUOLE - «I banchi con le rotelle saranno consegnati tra ottobre e dicembre in tre s… - CRISTINABEGHI1 : RT @PuglisiPD: Oggi abbiamo una bella notizia per i bambini, le bambine, le loro famiglie e il personale tutto. Abbiamo siglato con le part… -