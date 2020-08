Respinto il ricorso dei gestori, le discoteche restano chiuse (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Tar del Lazio ha Respinto il ricorso della Silb, l'associazione dei gestori delle discoteche, contro la chiusura dei locali notturni per l'emergenza coronavirus sancita con un'ordinanza del ministero della Salute il 17 agosto scorso.Si tratta di una decisione monocratica presa dal Tribunale Amministrativo che respinge l'istanza cautelare, e che fissa per il 9 settembre la trattazione collegiale da parte della camera di consiglio. “L'esame approfondito dei profili di fatto e di diritto prospettati dalla parte ricorrente – anche con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità – resta riservato all'ordinaria cognizione collegiale della controversia, in contraddittorio tra le parti, nelle successive fasi processuali”, scrive il Tar nel ... Leggi su iltempo

