Playoff NBA – Powell e VanVleet trascinano i Raptors alla vittoria: Nets sotto 2-0 nella serie (Di mercoledì 19 agosto 2020) Niente da fare per i Brooklyn Nets nella seconda sfida di Playoff NBA contro i Raptors. La squadra di Toronto si porta avanti nella serie per 2-0, grazie a Powell e VanVleet che hanno trascinato la squadra al successo con i 24 punti a testa. Bene anche Lowry. Ai Nets non sono bastati invece i 21 punti di Temple.L'articolo Playoff NBA – Powell e VanVleet trascinano i Raptors alla vittoria: Nets sotto 2-0 nella serie SPORTFAIR. Leggi su sportfair

