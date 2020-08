Paltrinieri non si ferma più: l’azzurro fa sua anche la 2.5 km di fondo a Piombino (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo la vittoria di ieri nella 10km di fondo a Piombino, Gregorio Paltrinieri fa sua anche la 2.5km Una vittoria al fotofinish dopo due giri davanti ad Andrea Manzi e Mario Sanzullo. Paltrinieri è il campione italiano, mentre la vittoria del titolo open è del francese Olivier. “E’ stata una bella gara per confrontarmi con i più forti, sono contento, me la sono giocata allo sprint con un avversario esperto come il francese. Ero molto stanco dopo la 10 km, tutto serve a fare esperienza al di là dei risultati”, ha dichiarato Paltrinieri al termine della gara.L'articolo Paltrinieri non si ferma più: l’azzurro fa sua anche la 2.5 km di fondo a ... Leggi su sportfair

chetempochefa : “Tutto troppo bello. Non avrei mai sognato di fare un tempo del genere. Mi sento bene, mi piace quello che faccio,… - LiaCapizzi : Pazzesco GREG ! Record europeo di Paltrinieri nei suoi 1500 stile: 14'33'10 Ha rischiato cambiando allenatore (Fabr… - AndrewJohnReed : RT @Nuotomania: DA - Star_70_ : Carpi, Paltrinieri non si ferma più: a Piombino primo titolo in acque libere e tris tricolore - Crazysprnoodels : RT @nuotopuntocom: Nuoto•com | Un solo uomo al comando: Gregorio Paltrinieri. E non è ancora finita -

Ultime Notizie dalla rete : Paltrinieri non Carpi, Paltrinieri non si ferma più: a Piombino primo titolo in acque libere e tris tricolore La Gazzetta di Modena Assoluti open di fondo, Paltrinieri secondo nella 2,5 km ma campione d'Italia

Greg è secondo, ma è, per la quarta volta in questi giorni, campione d’Italia. La gara della velocità nel fondo, che sembra una contraddizione in termini ma è una nuova frontiera nel nuoto in acque ap ...

Paltrinieri subito protagonista nei 10mila

Un fortissimo Gregorio Paltrinieri e una ritrovata Arianna Bridi vincono le 10 chilometri che aprono i campionati italiani assoluti open in svolgimento a Piombino (18-19 agosto), dove oggi si svolgono ...

Greg è secondo, ma è, per la quarta volta in questi giorni, campione d’Italia. La gara della velocità nel fondo, che sembra una contraddizione in termini ma è una nuova frontiera nel nuoto in acque ap ...Un fortissimo Gregorio Paltrinieri e una ritrovata Arianna Bridi vincono le 10 chilometri che aprono i campionati italiani assoluti open in svolgimento a Piombino (18-19 agosto), dove oggi si svolgono ...