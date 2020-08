Michael Ballack è stato operato per un tumore alla schiena (Di giovedì 20 agosto 2020) Michael Ballack è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un tumore presente vicino al midollo spinale Secondo quanto riportato da Bild, Michael Ballack è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di un tumore formatasi in prossimità del midollo spinale. L’ex centrocampista di Bayern Monaco e Chelsea avrebbe fatto questa scoperta poco più di un mese fa. Il tedesco si trova attualmente in vacanza in Portogallo dove segue la fase finale della Champions League e si sta già riprendendo dall’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

