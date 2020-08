Lukaku il Re Mida che dà ragione a Conte (Di mercoledì 19 agosto 2020) A 33 gol è a -1 da Ronaldo e a -4 da Eto'o: ecco perchè il tecnico ha sfiancato Zhang per averlo. Ed è il più pagato della storia nerazzurra. Leggi su quotidiano

di Mattia Todisco "So io quello che ho dovuto fare per avere Lukaku...". Conte dixit, nel mezzo dello sfogo successivo alla vittoria contro l’Atalanta. Ha dovuto insistere, il tecnico, per avere un ...