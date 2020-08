Laricchia: non chiedetemi di piegare la testa, piuttosto tagliatela. E parla di “mala politica di Emiliano e Fitto” La reazione dell'esponente M5S alla presa di posizione di Conte per intesa con il Pd (Di mercoledì 19 agosto 2020) Scrive Antonella Laricchia: La mia presenza non è scontata, chiaramente sono sacrificabile in ogni momento se qualcuno lo decide dall’alto. Ma non chiedetemi di piegare la testa, piuttosto trovate il coraggio di tagliarla se volete salvare la mala politica di Emiliano e Fitto, perché finché non sarò rimossa da questo ruolo che mi è stato attribuito, andrò avanti a guidare questa opportunità di cambiamento. L'articolo Laricchia: non chiedetemi di piegare la testa, piuttosto tagliatela. E parla di “mala politica di Emiliano e Fitto” ... Leggi su noinotizie

ivanscalfarotto : Dopo il voto di ieri il M5S pugliese resiste, ma ormai è ovvio che votare Emiliano o votare #Laricchia è la stessa… - mauriziogetuli : RT @LaGazzettaWeb: Regionali Puglia, @AntoLari1986 nega ipotesi alleanza Pd-M5s: «Non piego la testa, tagliatemela» - Serenel73 : RT @LaGazzettaWeb: Regionali Puglia, @AntoLari1986 nega ipotesi alleanza Pd-M5s: «Non piego la testa, tagliatemela» - icaro_diretto : RT @carlakak: Antonella Laricchia: 'Non piego la testa davanti a nessuno, me la devono tagliare. Gli interessi dei Pugliesi sono più import… - steilcapo : RT @LaGazzettaWeb: Regionali Puglia, @AntoLari1986 nega ipotesi alleanza Pd-M5s: «Non piego la testa, tagliatemela» -