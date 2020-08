Gerry Scotti chiede scusa al pubblico: il motivo è sorprendente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gerry Scotti chiede scusa al pubblico che lo segue da anni, la scelta del conduttore stupisce tutti e in molti si domandano cosa sia successo. Gerry Scotti Fonte Foto: Getty ImagesMolto presto Gerry Scotti tornerà ad intrattenere il pubblico di Canale 5 con be tre programmi: Caduta Libera, Tu si que vales e Chi vuol essere milionario, che tornerà il giovedì in prima serata in un nuovo studio a Cologno Monzese. Il programma verrà registrato il giorno prima della messa in onda, così da evitare eventuali spoiler. In una recente intervista il conduttore, che si sta riprendendo da un infortunio, ha deciso di chiedere ... Leggi su chenews

stayHungrylol : Calum sembra Gerry Scotti e Ashton mi fa paura - kkchelou : @djsperato E cosa vuoi la foto del culo di Gerry Scotti - hazzasoulmate_ : #Tiziaparty - zazoomblog : Gerry Scotti: “Dopo l’incidente è molto faticoso registrare!” - #Gerry #Scotti: #“Dopo #l’incidente - LorenzoMainieri : Lo Show dei Record: alle 21:20 su Canale Cinque con @Gerry_Scotti -