Diletta Leotta dice addio a Daniele Scardina e si conforta con Ibrahimovic. Ma lui è sposato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Secondo alcuni rumors, tra Diletta Leotta e il calciatore Zlatan Ibrahimovic ci sarebbe molto di più che un rapporto lavorativo e amichevole. Il settimanale “Chi”, nel numero in edicola da mercoledì 19 agosto lancia il “rumor” più fragoroso dell’estate 2020, quello della nascita di una nuova “supercoppia” formata da Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta . … L'articolo Diletta Leotta dice addio a Daniele Scardina e si conforta con Ibrahimovic. Ma lui è sposato proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Gazzetta_it : La Leotta (e non solo) si….. Diletta con il lato B: le dritte per glutei da urlo #fitness #gazzetta #gazzettaactive - gazz_rossonera : Ibrahimovic e Diletta Leotta: un’estate galeotta? L’indiscrezione - FoolWhiteRabbit : RT @GiusCandela: Ma il flirt tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic è sponsorizzato da Buddyfit? - fabiofabbretti : RT @GiusCandela: Ma il flirt tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic è sponsorizzato da Buddyfit? - GiusCandela : Ma il flirt tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic è sponsorizzato da Buddyfit? -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Mino Raiola, agente del calciatore svedese, avrebbe avanzato una richiesta di 7 milioni di euro. Il Milan, tramite Paolo Maldini e Frederic Massara, sarebbe pronto a spingersi fino ad un massimo di 6 ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Ecco le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. L’Inter, che venerdì giocherà in finale di Europa League contro il Siviglia, insiste ...