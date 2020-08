Designazione finale playoff serie B: Spezia Frosinone assegnata a Sacchi (Di mercoledì 19 agosto 2020) , al VAR andranno Aureliano e Ghersini La Lega B ha reso noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del VAR e dell’AVAR che dirigeranno la finale di ritorno dei playoff della serie BKT 2019/20, in programma Giovedì 20 Agosto 2020 alle ore 21.15. La sfida verrà diretta da Sacchi, mentre il quarto uomo sarà Serra. Aureliano e Ghersini si occuperanno del VAR: Spezia – Frosinone Sacchi PAGLIARDINI – MUTO IV: SERRA VAR: AURELIANO AVAR: GHERSINI Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Designazione finale Designazione finale playoff serie B: Spezia Frosinone assegnata a Sacchi Calcio News 24 Finale Playoff Ritorno: Spezia-Frosinone: le designazioni arbitrali

Inter-Siviglia, arbitra l’olandese Makkelie: ecco la designazione completa

